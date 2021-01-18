بقذيفة “آربيجي”.. مجهولون يستهدفون حاجزًا لـ”قسد”.. والأخيرة تستقدم تعزيزات عسكرية إلى ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بقذيفة “آربيجي”، نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، في حين دارت اشتباكات بين المسلحين وعناصر “قسد”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي سياق ذلك، استقدمت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية إلى البلدة، واعتقلت عددًا من الأشخاص.

كما أطلقت “قسد” النار على مهربين كانوا يهربون أشخاصًا إلى مناطق نفوذ النظام السوري عبر الطوافات النهرية بالقرب من بلدة الشحيل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك، في ظل الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وكان الأهالي قد عثروا على جثة رجل مجهول الهوية مكبلة اليدين وعليها آثار تعذيب، في أحد أكواخ البادية قرب قرية الحجنة بريف مدينة البصيرة شرقي دير الزور، دون ورود معلومات إضافية.

ورصد المرصد السوري، اليوم، عملية اغتيال طالت أحد عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” جراء إطلاق النار عليه من مسدس “كاتم للصوت” من قِبل ملثمان يستقلان دراجة نارية في قرية الصبحة بريف ديرالزور الشرقي.