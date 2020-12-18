بقذيفة “آربيجي”.. مجهولون يستهدفون سيارة تابعة لـ”قسد” قرب مشفى بريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مجهولون يستقلون دراجة نارية، سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بقذيفة “آربيجي”، بالقرب من المشفى العام في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وكان مجهولون قد استهدفوا بالأسلحة الرشاشة، أمس، سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية، بالقرب من بئر الأزرق قرب حقل التنك النفطي شمال شرق دير الزور، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.

كما رصد المرصد السوري، استهداف عربة عسكرية لـ”قسد” نوع “همر”، بقذيفة “آربيجي” أطلقها مسلحون مجهولون، قرب محطة المياه في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر.