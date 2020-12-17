بقذيفة “آربيجي”.. مجهولون يستهدفون عربة عسكرية لـ”قسد” ويجرحون أحد عنصرها

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب عنصر في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، جراء استهداف عربة عسكرية نوع “همر”، بقذيفة “آربيجي” أطلقها مسلحون مجهولون، قرب محطة المياه في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وكان مسلحون مجهولون استهدفوا بالأسلحة الرشاشة، في 14 ديسمبر/كانون الأول، نقطة لـ”الدفاع الذاتي” في بلدة الشحيل بالقرب من نهر الفرات، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر النقطة، في حين استقدمت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية إلى الموقع.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، عملية مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بمروحيات “التحالف الدولي”، عدة منازل في بلدة الشحيل، شرقي دير الزور، واعتقلت خلالها ثلاث أشخاص يديرون أحد المعابر النهرية التي تستخدم للتهريب بين مناطق “قسد” ومناطق النظام بين ضفتي الفرات في بلدة الشحيل.

وبحسب مصادر المرصد السوري، من بين الأشخاص الذين جرى اعتقالهم، مسؤول سابق في قوات “الدفاع الذاتي”، قبل أن يترك عمله ويفتتح معبر نهري للتهريب بين مناطق قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام.