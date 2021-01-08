بقذيفة “آربيجي”.. مجهولون يستهدفون مقراً عسكرياً لـ”قسد”.. والأخيرة تدفع بتعزيزات إلى الموقع 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بقذيفة “آربيجي” مقراً لقوات سوريا الديمقراطية، في مستوصف بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، في حين دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين عناصر المقر والمسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر “قسد”.

وفي سياق ذلك، خرجت تعزيزات عسكرية من مدينة البصيرة بريف دير الزور إلى موقع الاشتباكات في بلدة الشحيل.

وفي سياق آخر، داهمت قوات سوريا الديمقراطية مدرسة “الشهيد خليل مدحان الخلف” في مدينة البصيرة واعتقلوا شبان نازحين يتخذون المدرسة مسكناً لهم، دون ورود تفاصيل إضافية.

وكان المرصد السوري قد وثّق مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، برصاص مسلحين مجهولين في قرية ضمان قرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

ورصد المرصد السوري، اليوم أيضاً، إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 636 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 222 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 411 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.