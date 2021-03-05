بقذيفة “آربيجي”.. مجهولون يهاجمون مقرًا عسكريًا لـ”قسد” في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مجهولون قذيفة “آربيجي”، على منزل تتخذه قوات سوريا الديمقراطية مقرًا لها، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، تزامنًا مع ذلك، أطلق المسلحون النار من رشاشاتهم على المقر.

وفي سياق ذلك، اشتبك عناصر المقر مع المسلحين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد أمس، عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، حيث استهدفوا عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بهجوم على أحد الحواجز العسكرية لـ”قسد” في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي.

كما أصيب عناصر من “قسد”، نتيجة استهداف سيارة قيادي، تزامنًا مع مروره على الطريق العام في بلدة الشحيل بريف دير الزورالشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 700 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 247 مدنياً، من بينهم 18 طفل و 13 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 445 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.