بقذيفة “آربيجي”.. مسلحون محليون يستهدفون نقطة لـ”قسد” قرب نهر الفرات

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون محليون من منطقة الشامية بريف دير الزور، بقذيفة آربيجي، نقطة الحمادي العسكرية التابعة لـ”قسد” في منطقة حوايج ذيبان قرب السرير النهري بريف دير الزور.

وفي سياق ذلك، ردت “قسد” على مصادر النيران مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين على ضفتي نهر الفرات بريف ديرالزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى تسلل مسلحون محليون فجر اليوم، على نقاط تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي، حيث درات اشتباكات مسلحة بين الطرفين، دون تسجيل خسائر بشرية، فيما فر المسلحون إلى جهة مجهولة.