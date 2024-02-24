بقذيفة صاروخية.. مجهولان يستهدفان منزل قيادي في فرقة الحمزة ضمن منطقة نبع السلام

محافظة الحسكة: تعرض منزل قيادي من فصيل فرقة الحمزة لهجوم صاروخي أطلقه مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، بالقرب من حديقة حي حوارنا في مدينة رأس العين شمال الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام” ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة دون وقوع خسائر بشرية.

وتستمر حالات الفلتان الأمني والانتهاكات بحق ضمن منطقة ” نبع السلام” التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وفي 30 كانون الثاني، اعتدى 6 عناصر من فصيل “جيش الإسلام” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني” على صاحب محل لبيع الهواتف النقالة “موبايلات”، في مدينة رأس العين شمال الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام”، وذلك بعد نشر الأخير منشور على صفحته “الفيسبوك” أنتقد فيه ممارسات الفصائل باقتحام محله وإرغامه على استرجاع هاتف تم بيعه للفصائل بقيمة 110 دولار أمريكي، حيث تم خطفه وضربه وتعذيبه بشكل وحشي مدة أسبوع كامل حتى أغمي عليه ورمي أمام محله لينقل على إثرها للمشفى للعلاج

وأشار المرصد السوري في 25 من كانون الثاني، إلى إقدام عناصر من كتيبة الصقور التابعة للفصائل الموالية لتركيا على اختطاف شاب وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته “5000 دولار أمريكي”، إضافة لسيارته ومسدس شخصي، قبل أن يفرجوا عنه بعد سرقته في منطقة سلوك ضمن منطقة “نبع السلام” الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف الرقة الشمالي.