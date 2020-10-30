بقذيفة “RBG” والأسلحة الرشاشة.. مجهولون يستهدفون “بلدية تسيل” التي تتخذها ميليشيات موالية لحزب الله كمقر لها شرقي درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين عمدوا بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، إلى استهداف بلدية بلدة تسيل بريف درعا الشرقي، بقذيفة نوع “RBG” عقب ذلك قاموا بفتح نيران رشاشاتهم على المبنى، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، يذكر أن البلدية تعد مقر للمخابرات الجوية والميليشيات الموالية لحزب الله اللبناني.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 741 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 489، وهم: 136 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 215 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و93 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.