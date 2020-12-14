بقصد الثأر.. عشائريون يقتلون عنصراً في قوى الأمن الداخلي ويعذبون زوجته شمالي الرقة

محافظة الرقة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثرت قوى “الأمن الداخلي” التابع لـ”قسد”، مساء اليوم، على جثة أحد عناصرها مقتول داخل منزله في منطقة شنينة شمالي الرقة، كما تعرضت زوجته للضرب المبرح.

ووفقاً للرويات فإن مسلحين قتلوا العنصر وضربوا زوجته نتيجة ثأر بين عشيرتين في المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 614 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 214 مدنيا، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 396 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.