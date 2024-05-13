بقصد السرقة.. مقتل مواطن على يد مسلحين وشريكه يختطف 3 متهمين في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: قتل مواطن إثر استهدافه برصاص مسلحين مجهولين أثناء توجهه مع شريكه إلى الأراضي الزراعية للحصاد، في قرية جاموس على طريق الحسكة – تل براك بريف الحسكة، وعلى خلفية الحادثة أقدم شريك القتيل على اختطاف 3 أشخاص من قرية الذيبة التي تعرف بكثرة وجود أشخاص يمتهنون السرقة، وينحدر القتيل من قرية عب الشوك.

ووفقاً للمعلومات فإن الهجوم يرجح أنه كان بقصد السرقة والتشليح.

ووثق المرصد السوري 41 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 45 شخص هم: 34 رجل، و5 أطفال و6 سيدات توزعوا على النحو التالي:

– 15 بينهم طفلين و3 سيدات في الحسكة

– 15 بينهم سيدة وطفل في دير الزور

– 12 بينهم طفلين وسيدتين في الرقة

– رجلان في منبج

– رجل في عين العرب (كوباني)