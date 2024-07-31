بقصف بري تركي.. إصابة مواطن وابنه بجروح ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام شمال حلب

محافظة حلب: أصيب مواطن في العقد السابع من العمر وابنه البالغ من العمر 40 عاماً بجروح، جراء قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية انطلق من القواعد التركية في بلدة جلبر بناحية شيراوا بريف عفرين، واستهدف قرية بينه في ريف شيراوا بعفرين شمال حلب ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري.

وفي 27 من تموز الجاري، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى عقيبة وصوغناكه وحرش قرية أبين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام في ريف حلب الشمالي، بالمدفعية الثقيلة، دون معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.