بقصف تركي.. اشتعال حرائق بأراض زراعية في ريف منبج شرق حلب

محافظة حلب: اندلعت حرائق في حقول زراعية، نتيجة الاشتباكات عند خطوط التماس بين مجلس منبج العسكري والقوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة ” درع الفرات”.

واشتعلت محاصيل بأراض زراعية في قرية الدندنية بريف منبج شرق محافظة حلب، إثر استهداف القوات التركية بالمدفعية مواقع بالقرية، فيما اتجهت سيارات الإسعاف وفرق إطفاء الحرائق إلى مكان الحريق دون ورود معلومات عن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالأراضي الزراعية ووجود خسائر بشرية.

وقصفت مدفعية القوات التركية، اليوم، بلدة العريمة وقرية قرط ويران غربي منبج بريف حلب الشرقي، ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.