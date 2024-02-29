بقصف روسي هو الأول خلال العام.. مقتل وإصابة 6 عناصر من “أحرار الشام” في منطقة “درع الفرات”

بقصف روسي هو الأول خلال العام.. مقتل وإصابة 6 عناصر من “أحرار الشام” في منطقة “درع الفرات”

محافظة حلب: قتل عنصر من فصيل “أحرار الشام” وأصيب 5 آخرون، نتيجة قصف نفذته طائرة حربية روسية، صباح اليوم، عدة مواقع ضمن منطقة “درع الفرات” في ريف حلب الشرقي، حيث تركزت تلك الضربات على محور قباسين وجبل الدير ومحيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسمع دوي انفجارات عنيفة في تلك المنطقة، وسط تصاعد أعمدة الدخان من المحاور المستهدفة.

وتعتبر هذه الغارات الأولى منذ مطلع العام التي تنفذها الطيران الحربي الروسي ضمن منطقة “درع الفرات”.