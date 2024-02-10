بقصف لفصائل “الفتح المبين”.. مقتل عنصر من قوات النظام على تلال كبانة بريف اللاذقية

قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من محافظة ريف دمشق بقصف مدفعي نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

وبذلك، يرتفع إلى 46 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال42 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 12 من العسكريين و36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

– 28 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 9 من “هيئة تحرير الشام”