بقصف لفصائل “الفتح المبين”.. مقتل عنصر من قوات النظام على أحد محاور ريف حلب الغربي

بقصف لفصائل “الفتح المبين”.. مقتل عنصر من قوات النظام على أحد محاور ريف حلب الغربي

قتل عنصر من قوات النظام بقصف مدفعي نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على أحد محاور ريف حلب الغربي.

واستهدفت هيئة تحرير الشام بقذائف المدفعية الثقيلة بلدة كفرنبل وقريتي الملاجة وكوكبة بريف إدلب الجنوبي.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة بلدات الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع إلى 76 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 79 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 30 من العسكريين 48 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-43 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 17 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر