بقصف متبادل بين القوات الإسرائيلية وميليشيا “حزب الله” اللبناني.. سقوط قذيفة مصدرها الأراضي اللبنانية في ريف القنيطرة

محافظة القنيطرة: سمع دوي انفجار ناجم عن سقوط قذيفة مصدرها ميليشيا “حزب الله” اللبناني انطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت على أطراف بلدة حضر في ريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل، وذلك في إطار القصف المتبادل بين القوات الإسرائيلية وميليشيا “حزب الله اللبناني”.

وفي 14 تشرين الأول الجارب، أطلقت فصائل عاملة مع “حزب الله” اللبناني صاروخا باتجاه الجولان السوري المحتل، انطلق من منطقة عين ذكر في منطقة سحم الجولان بريف درعا الغربي

في سياق ذلك، أطلق الجانب الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء الجولان السوري، تحسبا لعمليات تسلل نحو الأراضي المحتلة.

واستهدف بـ 3 قذائف منطقة إطلاق الصاروخ في ريف درعا الغربي.