بقصف مدفعي تركي.. إصابة عنصر من قوات النظام في الريف الحلبي

محافظة حلب: أصيب عنصر من قوات النظام بقصف مدفعي من قبل القوات التركية على مطار منغ العسكري ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام في ريف حلب الشمالي، تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن مدفعية القوات التركية، قصفت قرى شوارغة ومرعناز والمالكية وبينه وحرش صوغوناكه بناحية شيراوا بريف عفرين، وبيلونية وتلال العنب وخربة شعالة والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي ضمن منطقة انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، مما أدى لمقتل عنصر من قوات النظام.