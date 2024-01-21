بقصف مدفعي تركي.. مقتل عنصر من قوات النظام في الريف الحلبي

محافظة حلب: قصفت مدفعية القوات التركية، قرى شوارغة ومرعناز والمالكية وبينه وحرش صوغوناكه بناحية شيراوا بريف عفرين، وبيلونية وتلال العنب وخربة شعالة والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي ضمن منطقة انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، مما أدى لمقتل عنصر من قوات النظام.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن قاعدتي كلجبرين ودابق اللتان تتمركز فيهما قوات تركية، تعرضتا لقصف مدفعي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، حيث سمع دوي انفجارين متتاليين وتصاعدت أعمدة الدخان من القاعدتين.