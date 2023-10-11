بقصف مدفعي لقوات النظام.. إصابة مدنيين اثنين بجروح بريف إدلب الجنوبي

أصيب مدنيان بجروح أحدهما في بلدة شنان، والآخر في كفرحايا، إثر قصف مدفعي مكثف نفذته قوات النظام على قرى كفرحايا ومرعيان وشنان المغارة وأطرافها في ريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 486 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال310عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 225 من العسكريين و 153 من المدنيين بينهم 37 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-77 من المدنيين بينهم 10 سيدات و29 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-317 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 69 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.