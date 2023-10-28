بقصف مدفعي لقوات النظام.. مقتل عنصر من لواء “أبو بكر الصديق” التابع للهيئة على محور جبل الزاوية
قتل عنصر من لواء “أبو بكر الصديق” التابع لهيئة “تحرير الشام، في قصف مدفعي نفذته قوات النظام اليوم، على محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.
وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” تصعيدا جويا من قبل الطيران الحربي الروسي، مستهدفة مناطق متفرقة، ومخلفة خسائر بشرية.
وبذلك، يرتفع إلى 540 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال348 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 241 من العسكريين و 180 من المدنيين بينهم 42 طفل و18 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:
-93 من المدنيين بينهم 12 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام
-340 عنصر من قوات النظام بينهم 22 ضابط.
– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون
– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري
– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي
– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي
– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.
– 2 من فيلق الشام.
– 1 من فصيل حراس الدين
– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية
– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران
– عنصر من صقور الشام.
– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.