بقصف مدفعي لقوات النظام.. مقتل عنصر من هيئة تحرير الشام بريف اللاذقية الشمالي

قتل عنصر من “هيئة تحرير الشام”، بقصف مدفعي، نفذته قوات النظام، على محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.

وشهدت مناطق خفض التصعيد، استهدافات متبادلة بين كل من الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، حيث قصفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ كلا من مدن إدلب جسر الشغور وأريحا وقرى وبلدات محمبل وبينين ومعربليت والحمبوشية ودير سنبل والرويحة والبارة والنيرب وآفس والموزرة وسرمين ومعرزاف ومجدليا وسرجة بريف إدلب، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، مما أدى إلى وقوع جرحى من المدنيين في مدينة إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 448 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 292 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 219 من العسكريين و 144 من المدنيين بينهم 32 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 47 من المدنيين بينهم 6 سيدات و15 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-310 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 68 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.