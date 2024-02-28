بقصف مدفعي من قوات سوريا الديمقراطية.. استشهاد وإصابة 3 مواطنين بمدينة الميادين

محافظة دير الزور: استهدفت قوات النظام المتمركزة بمدينة الميادين غربي دير الزور بالقذائف، منطقة الجبالات ومقرات “قسد” في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي بعدد من القذائف الصاروخية.

من جهتها ردت قوات سوريا الديمقراطيّة، من نقاطها في بلدة الحوايج بقصف شارع الكورنيش والسوق عند الجراديق بمدينة الميادين بريف ديرالزور، مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 2، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران “التحالف الدولي” في سماء ريف ديرالزور الشرقي، في حين لا يزال القصف مستمرا بين الطرفين.

وأشار المرصد السوري في 22 شباط الجاري إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات النظام من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، قرب نقاط نهر الفرات في بلدة الكسرة شرقي دير الزور.