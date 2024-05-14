بقضية تحرش.. مواطن يقتل ابن أخته في ريف ديرالزور

محافظة ديرالزور: قُتل شاب على يد خاله، بعد اتهامه بالتحرش بخالته وتواريه عن الأنظار، في قرية عضمان الحجاج بريف دير الزور الشمالي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وأطلق القاتل وهو خال القتيل طلقات نارية من سلاحه بشكل مباشر مما أدى إلى مقتله على الفور.

ووثق المرصد السوري 42 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 46 شخص هم: 35 رجل، و5 أطفال و6 سيدات توزعوا على النحو التالي:

– 15 بينهم طفلين و3 سيدات في الحسكة

– 16 بينهم سيدة وطفل في دير الزور

– 12 بينهم طفلين وسيدتين في الرقة

– رجلان في منبج

– رجل في عين العرب (كوباني)