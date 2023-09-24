بقنبلة.. خلايا “التنظيم” تستهدف منزل وجيه مقرب من “قسد” بريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون يرجح انتماؤهم لخلايا تنظيم”الدولة الإسلامية” منزل أحد الوجهاء المقربين من “قسد” والداعمين لها في بلدة غرانيج بريف دير الزور، عبر فتح قنبلة ورميها على المنزل بغية قتله، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 122 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 78 قتيلا، هم: 17 مدنيين و56 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 15 عمليات في الرقة أسفرت عن 13 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-92 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 15 من المدنيين، ومجهول الهوية، و32 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.