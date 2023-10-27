بقنبلة يدوية.. محاولة اغتيال تاجر مخدرات من قبل مجهولين في ريف درعا

بقنبلة يدوية.. محاولة اغتيال تاجر مخدرات من قبل مجهولين في ريف درعا

محافظة درعا: تعرض تاجر ومروج المخدرات اليوم، لعملية اغتيال فاشلة، حيث جرى استهداف مكان تواجده بقنبلة يدوية من قبل مسلحين مجهولين في مدينة داعل بريف درعا، حيث اقتصرت الأضرار على المادية، دون تسجيل خسائر بشرية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 432 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 345 شخصا، هم:

– 123 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.