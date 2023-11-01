بقنبلة يدوية.. محاولة اغتيال قيادي في المخابرات الجوية بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: رمى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية على مقر قيادي تابع للمخابرات الجوية أثناء دخوله المقر في حي الجورة بمدينة دير الزور، مما أدى إلى إصابته وإصابة مرافقيه بجروح بليغة تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة، وسط حالة استنفار أمني في مكان الانفجار ووصول عدد من الضباط الكبار منهم رئيس فرع الشرطة العسكرية وقائد الشرطة ورئيس فرع المخابرات الجوية الى مكان الحادثة تزامنا مع إغلاق قوات النظام لبعض الطرق المؤدية الى المقر في حي الجورة.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

وأشار المرصد السوري في 27 تشرين الأول الفائت إلى إصابة عنصرين من الدفاع الوطني خلال اشتباكات مسلحة بين دورية تابعة للدفاع الوطني و عناصر من فرع الأمن الجنائي في حي الموظفين بمدينة ديرالزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية.

وحصل الاشتباك بعد عثور عناصر الأمن الجنائي على كيس يحوي حبوب مخدرات بحوزة عنصر من الدفاع الوطني ومحاولة اعتقاله، وانتهت الاشتباكات باستقدام تعزيزات عسكرية للأمن الجنائي وإغلاق بعض الطرق في الحي.