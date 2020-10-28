بكفالة شيوخ العشائر.. “الإدارة الذاتية” تفرج عن 35 عائلة من أبناء محافظة الرقة 

أفرجت “الإدارة الذاتية” عن 35 عائلة من مخيم الهول في ريف الحسكة، بكفالة شيوخ العشائر في محافظة الرقة، حيث تسلم مجلس الرقة المدني العائلات، التي تنحدر من مدينة الرقة وضواحيها.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، بأن “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا، تستعد لإخراج دفعة جديدة تضم 35 عائلة سورية متواجدة ضمن”مخيم الهول” الواقع أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة، جلهم من أبناء مدينة الرقة وضواحيها.

ونشر المرصد السوري،في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بأن “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا وبكفالة من “شيوخ العشائر” تستعد اليوم لإخراج 73 عائلة وهم 289 من السوريين المتواجدين في “مخيم الهول”، إلى بلداتهم في السوسة والشعفة والباغوز بريف ديرالزور الشرقي.

وأفرجت قوات سوريا الديمقراطية على 48 عائلة من مخيم الهول بكفالة شيوخ العشائر، في اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومعظم تلك العائلات من بلدات السوسة والشغفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي، كانوا قد نزحوا من بلداتهم واحتجزتهم “قسد” في مخيم الهول بريف الحسكة، أثناء الحملة العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.