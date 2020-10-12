بكفالة شيوخ العشائر.. “الإدارة الذاتية” تستعد لإخراج 73 عائلة من “مخيم الهول” من أبناء ريف دير الزور الشرقي

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا وبكفالة من “شيوخ العشائر” تستعد اليوم لإخراج 73 عائلة وهم 289 من السوريين المتواجدين في “مخيم الهول”، إلى بلداتهم في السوسة والشعفة والباغوز بريف ديرالزور الشرقي.

وأفرجت قوات سوريا الديمقراطية على 48 عائلة من مخيم الهول بكفالة شيوخ العشائر، في اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومعظم تلك العائلات من بلدات السوسة والشغفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي، كانوا قد نزحوا من بلداتهم واحتجزتهم “قسد” في مخيم الهول بريف الحسكة، أثناء الحملة العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكانت إدارة مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي نقلت، في مطلع أيلول الفائت، 67 شخصاً و 47 طفلاً ضمن 20 عائلة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيات غير سورية، إلى مخيم روج في ريف المالكية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عملية النقل جاءت لتخفيف الأعداد في مخيم الهول، وخوفا على حياتهم من القتل على يد النساء المتشددات.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أفرجت، عن حوالي 350 شخصا كانوا محتجزين في “مخيم الهول”، غالبيتهم من أهالي بلدات دير الزور الشرقي، وذلك بكفالة وجهاء عشائر المنطقة.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادره، أن قوات سوريا الديمقراطية أفرجت، في نهاية آب الفائت، عن عشرات المعتقلين لديها من أبناء دير الزور، ممن اعتقلتهم على فترات ضمن حملاتها الأمنية برفقة التحالف الدولي في دير الزور، وجاءت عملية الإفراج بعد الضغط الشعبي والمظاهرات المطالبة بالمعتقلين الذين جرى زجهم في السجون بدون محكمة أو تهم واضحة.