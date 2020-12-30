أثناء عودتهم لقضاء عطلة رأس السنة.. 30 قتيلاً من قوات النظام في كمين لتنظيم “الدولة الإسلامية” على حافلات عسكرية بالبادية السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد القتلى إلى 30، إضافة إلى إصابة 15 بجروح متفاوتة بعضهم في حالة حرجة، اليوم، في كمين لتنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف 3 حافلات عسكرية على طريق حمص-دير الزور، كانت تقل جنوداً من قوات النظام لقضاء عطلة رأس السنة في منازلهم.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل قليل، كميناً محكماً لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدف 3 حافلات مبيت تقل عناصر من المسلحين الموالين للنظام و”الفرقة الرابعة”، في بادية الشولا على طريق حمص-دير الزور، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1214 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 601 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.