بلافتات كتبت عليها عبارات مطالبة بالحرية وإسقاط النظام.. المتظاهرون في السويداء يؤكدون استمرار انتفاضتهم

محافظة السويداء: شارك العشرات من المواطنين اليوم بمظاهرة شعبية جديدة في ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء للتأكيد على استمرار المظاهرات المستمرة في شهرها الثاني على التوالي، حيث جدد المتظاهرون مطالبتهم بإسقاط النظام وتحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة وتطبيق القرار 2254، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات متعددة منها ” الحياة في أصالتها ثورة فكن ثائراً على الدوام”، و”إنها سوريا العظيمة وليست سورية الأسد”، و”فرحتنا الوحيدة الاتتقال السياسي للسلطة.

وفي 23 أيلول الجاري، تجمع المتظاهرون اليوم في ساحة السير/ الكرامة، تحت شعار “سوريا بدا حرية”، في ظل استمرار انتفاضة أبناء جبل العرب للشهر الثاني على التوالي.

ويدعو المتظاهرون بعد دخول حراكهم في الشهر الثاني إلى تغير سياسي وتحقيق حكم انتقال، وتعزيز مفهوم اللامركزية، وتطبيق القرار الأممي 2254، وتنحي رأس الأسد وإسقاط حكومته، وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وسط رفع رموز وطنية.