بلافتات مناهضة للنظام.. تجمع حشود جماهيرية غفيرة في ساحة الكرامة للمطالبة بتعديل الدستور في البلاد

محافظة السويداء: تجمعت حشود جماهيرية غفيرة، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، بهتافات مناوئة للنظام، في ظل استمرار الحراك الشعبي السلمي منذ عدة شهور، المطالب بتنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، والحرية والعدالة وتعديل الدستور في البلاد، وتحقيق انتقال سياسي عبر تطبيق القرار الدولي 2254، والإفراج عن المعتقلين.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها:” أخبروا مدير التربية أن رموز الوطن الحقيقيين هم المعلمون والمفكرون الأحرار وليس الطغاة والقتلة”، “هجرتوا شبابنا وأولادنا وحرمتونا رفقاتنا وإخواتنا وصارت بلدنا للغريب أرحلوا”، “أوراقكم لا تثبت مصير أبناءنا مازلنا على أمل كلنا ناصر بندق”، “السياسيون في بلادنا كالقرود في الغابة إذا تشاجروا أفسدوا الزرع وإذا تصالحوا أكلوا المحصول”، “كل المحتلين رحلوا والطغاة إلى زوال ونحن الباقون على هذه الأرض”، “بالحب بدنا نعمر”، الأمل بالشباب والمستقبل للشباب”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، تجمع العشرات من المواطنين من أبناء السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة، للمشاركة في مظاهرة جديدة للتأكيد على استمرار الانتفاضة الشعبية بوجه النظام وحكومته وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والحرية والانتقال السلمي للسلطة، وتطبيق القرار الأممي 2254، ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للنظام.