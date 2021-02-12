“بلبلة” في مدينة اعزاز الخاضعة لنفوذ الأتراك والفصائل بعد ظهور العلم السوري المعترف به دولياً على لافتة ضمن مخيمات “تلال الشمال”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حالة من “البلبلة” تشهدها مدينة اعزاز الخاضعة للنفوذ التركي والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي، عند الحدود مع تركيا، وذلك على خلفية ظهور العلم السوري المعترف به دولياً على لافتة خلال تقديم مساعدات إغاثية من قبل منظمة تركية في اعزاز، حيث ظهر العلم في مخيمات “تلال الشام” أثناء تقديم المساعدات، وبعد تداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت شعبة مخابرات اعزاز التابعة للفصائل بفتح تحقيق مع مسؤولين وإداريين ضمن مخيمات تلال الشام على خلفية الحادثة كما جرى اعتقال شخص من بلدة تادف.