بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي تشهد تجدد القصف الصاروخي عليها من قبل قوات النظام

تواصل قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً تعرضت له مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والرويحة وبينين والحلوبي ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استهداف غرفة عمليات “الفتح المبين” لمواقع قوات النظام في كفرنبل وبلدة حاس والجرادة وبابيلا في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، كما استهدف تجمع “أنصار الإسلام” الجهادي، مواقع لقوات النظام في قرية “بركة” الواقعة في جبل الأكراد ضمن القطاع الشمالي من محافظة اللاذقية.