بلغم زرعه “التنظيم”.. مقتل وإصابة 3 عناصر من قوات النظام في بادية دير الزور

محافظة دير الزور: قتل عنصر من قوات النظام وأصيب أثنان آخران بجروح، إثر إنفجار لغم أرضي زرعه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية كانت تقلهم في بادية كباجب جنوب ديرالزور.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 74 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

9 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

57 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 8 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 25 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و8 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 9 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 20من العسكريين بينهم 4 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 11 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و4 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 2 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 2 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، 6 أشخاص وطفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران