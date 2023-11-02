بلغم من مخلفات الحرب.. إصابة طفلين بجروح ضمن مناطق سيطرة قوات النظام غربي الرقة

محافظة الرقة: أصيب طفلان بجروح، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب، في بلدة دبسي عفنان جنوب غربي الرقة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وبذلك، يرتفع إلى 227، بينهم 19 سيدات و70 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 292، من ضمنهم 107 طفلا و14 سيدات.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– استشهاد 3 بينهم طفل وإصابة 22 بينهم سيدة و 15 أطفال ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

– استشهاد 189 بينهم 16 سيدة و44 طفل، وإصابة 216 بينهم 9 سيدات و55 طفل في مناطق النظام، من ضمنهم 89 بينهم طفلين و10 نساء استشهدوا و109 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– استشهاد 4 أطفال وإصابة 10 وهم سيدة و9 أطفال ضمن منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي.

– استشهاد 30 بينهم 20 طفل و3 سيدات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإصابة 36 مدنيين بينهم سيدة و26 طفل، ومن ضمن حصيلة الشهداء 2 أثناء البحث عن مادة الكمأة، وطفل جريح أيضا.

– استشهاد طفل وإصابة 4 بينهم طفلان ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي.

– إصابة 4 بينهم سيدتان ضمن منطقة “غصن الزيتون”