بلغم من مخلفات الحرب.. إصابة 3 مدنيين بينهم طفل ضمن منطقة “نبع السلام” شمال غرب الحسكة

بلغم من مخلفات الحرب.. إصابة 3 مدنيين بينهم طفل ضمن منطقة “نبع السلام” شمال غرب الحسكة

محافظة الحسكة: أصيب 3 مدنيين بينهم طفل بجروح، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب، في محيط قرية علوك بريف رأس العين الشرقي ضمن منطقة “نبع السلام” شمال غرب الحسكة، وتم نقل المصابين إلى مشافي مدينة رأس العين لتلقي العلاج.

وتنتشر مخلفات الحرب في مختلف الجغرافية السورية مخلفة الكثير من الضحايا المدنيين، في ظل تقاعس المنظمات الدولية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 227، بينهم 19 سيدات و70 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 290، من ضمنهم 105 طفلا و14 سيدات.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– استشهاد 3 بينهم طفل وإصابة 22 بينهم سيدة و 15 أطفال ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

– استشهاد 189 بينهم 16 سيدة و44 طفل، وإصابة 214 بينهم 9سيدات و53 طفل في مناطق النظام، من ضمنهم 89 بينهم طفلين و10 نساء استشهدوا و109 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– استشهاد 4 أطفال وإصابة 10 وهم سيدة و9 أطفال ضمن منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي.

– استشهاد 30 بينهم20 طفل و3 سيدات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإصابة36 مدنيين بينهم سيدة و26 طفل، ومن ضمن حصيلة الشهداء 2 أثناء البحث عن مادة الكمأة، وطفل جريح أيضا.

– استشهاد طفل وإصابة 4 بينهم طفلان ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي.

– إصابة 4 بينهم سيدتان ضمن منطقة “غصن الزيتون”