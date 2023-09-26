بلغم من مخلفات الحرب.. إصابة طفلين بجروح في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي

محافظة درعا: أصيب طفلان بجروح، إثر إنفجار لغم من مخلفات الحرب، وذلك بالقرب من منزلهما، في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي.

وتنتشر مخلفات الحرب ضمن الجغرافية السورية وعلى اختلاف مناطق السيطرة، حاصدة أرواح المدنيين في ظل تقاعس المنظمات الدولية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 223، بينهم 19 سيدات و67 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 273، من ضمنهم 97 طفلا و14 سيدات.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– استشهاد 3 بينهم طفل وإصابة 20 بينهم سيدة و 13 أطفال ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

– استشهاد 189 بينهم 16 سيدة و44 طفل، وإصابة 206 بينهم 9سيدات و50 طفل في مناطق النظام، من ضمنهم 89 بينهم طفلين و10 نساء استشهدوا و109 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– استشهاد 4 أطفال وإصابة 10 وهم سيدة و9 أطفال ضمن منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي.

– استشهاد 26 بينهم 17 طفل و3 سيدات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإصابة 32 مدنيين بينهم سيدة و24 طفل، ومن ضمن حصيلة الشهداء 2 أثناء البحث عن مادة الكمأة، وطفل جريح أيضا.

– استشهاد طفل وإصابة آخر ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي.

– إصابة 4 بينهم سيدتان ضمن منطقة “غصن الزيتون”