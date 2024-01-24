بلغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مقتل عنصرين محليين في صفوف “فيلق القدس” على طريق أثريا – خناصر في بادية حلب

بلغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مقتل عنصرين محليين في صفوف “فيلق القدس” على طريق أثريا – خناصر في بادية حلب

قتل عنصران من الجنسية السورية يعملان في صفوف “فيلق القدس” الموالي لإيران جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” بسيارتهم العسكرية على طريق أثريا – خناصر في بادية حلب.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 71 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

8 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

55 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 24 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و8 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 8 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 19 من العسكريين بينهم 4 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 11 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و3 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 2 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 2 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، 6 أشخاص وطفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين