بلينكن: 10 آلاف مقاتل من “داعش” محتجزون لدى “قسد”

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن عشرة آلاف من مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) التي يقودها الأكراد.

وفي كلمة في افتتاح اجتماع في روما لتجديد الجهود الدولية لمحاربة “داعش”، قال بلينكن إن واشنطن تواصل حثّ الدول، بما في ذلك 78 دولة عضوا في التحالف، على استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن “هذا الوضع غير مقبول بالمرة، ولا يمكن أن يستمر للأبد (..)، تواصل الولايات المتحدة حث الدول التي ينتمي إليها هؤلاء، بما في ذلك الشركاء في التحالف، على استعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم، أو محاكمتهم في الحالات التي ينطبق عليها ذلك”.

وأضاف أن هناك عاملا إضافيا مهما، وهو أن “هزيمة التنظيم بشكل دائم تتطلب معالجة التهديدات التي يشكلها خارج العراق وسورية، خاصة في أفريقيا”.

واستولى التنظيم على مساحات كبيرة من العراق وسورية في عام 2014.

وأُعلن النصر على “داعش” عسكرياً في 2017، لكن التنظيم يشن منذ ذلك الحين هجمات في أجزاء من شمال العراق، ومنطقة حدودية مع سورية.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية أكثر من 25 هجوما مميتا، إذ ألقى مسؤولون عراقيون المسؤولية عنها على مسلحي التنظيم، فيما قتل تفجير في سوق مزدحمة في بغداد، في يناير/ كانون الثاني، أكثر من 30 شخصا.

المصدر: العربي الجديد