بمخلفات الحرب.. مقتل عنصر من فرقة الهندسة التابعة “للجيش الوطني” في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قتل عنصر يعمل ضمن فرقة الهندسة التابعة ل”الجيش الوطني” متأثرا بجراح أصيب بها، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء تفكيكه في قرية أم الحوش بريف حلب الشمالي.

في هذا السياق وثق المرصد السوري، عدد القتلى من العسكريين وعناصر فرق الهندسة المختصين في إزالة مخلفات الحرب وتفكيك الألغام إلى 39 عنصراً، وإصابة 17 بينهم 2 من فرق الدفاع المدني توزعوا في:

-حلب: 11 وإصابة 6 بينهم عنصر من “الجيش الوطني” و 1 من فرق الهندسة.

-حمص: 10 بينهم عنصر من جيش سورية الحرة

-حماة 2 وإصابة 3 من فرق إزالة الألغام

-إدلب: 7

-الرقة: 1

-دير الزور: 4 وإصابة قيادي و3 عناصر

-اللاذقية: 4 وإصابة 2 بينهم 2 من فرق الدفاع المدني.

-طرطوس: إصابة 3 من لواء أبو بكر