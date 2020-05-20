بمساعدة مقاتلين سابقين لدى الفصائل.. حزب الله اللبناني يواصل عمليات البحث عن رفاة مقاتليه الذين قتلوا بالغوطة الشرقية قبل سنوات

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات تابعة لـ”حزب الله اللبناني” تقوم برفقة مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل ممن أجروا “مصالحات وتسويات” وأصبحوا في صفوف قوات النظام، بإجراء عمليات بحث عن رفاة مقاتلين من الحزب قضوا في معارك مع فصائل الغوطة الشرقية في عام 2013، ضمن منطقة المرج.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، تمكنت قوات من “حزب الله اللبناني” قبل عدة أيام من العثور على مقبرة تضم رفاة 5 عناصر على أطراف بلدة البحارية في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية، وتعرف حزب الله اللبناني على جثمان أحد مقاتليه، والذي ينحدر من منطقة بعلبك اللبنانية، وسلمته لذويه، فيما لم يتم التعرف على جثامين العناصر الآخرين، ويرجح أنهم عناصر في صفوف قوات النظام قضوا في معارك سابقة.

الجدير ذكره أن عمليات البحث المتواصلة من قبل “حزب الله” اللبناني، تستهدف بشكل رئيسي مقاتليه الذين قتلوا في معارك ضد فصائل الغوطة الشرقية، ما بين عامي 2013 – 2014 في منطقة المرج، التي كانت بمشاركة كبيرة من “حزب الله” حينها.