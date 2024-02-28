بمسيّرة انتحارية لقوات النظام.. مقتل وإصابة 3 عناصر من “هيئة تحرير الشام” على محور جبل التركمان

استهدفت مسيّرة انتحارية تابعة لقوات النظام، سيارة عسكرية لهيئة تحرير الشام مما أدى لمقتل عنصر وإصابة 2 بالإضافة لتدمير السيارة على محور سلور في جبل التركمان بريف اللاذقية.

كما نفذت مسيرة انتحارية ثانية على محور خربة الناقوس بريف حماة الغربي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع إلى 79 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 82 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 32 من العسكريين 48 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-45 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 18 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر