بمشاركة الطائرات الحربية والمروحية.. قوات “التحالف الدولي” وقسد” تجريان تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدة تل بيدر

محافظة الحسكة: سمع دوي انفجارات في ريف الحسكة، قبل قليل، نتيجة إجراء قوات “التحالف الدولي” وبمشاركة “قسد” تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدة تل بيدر الأمريكية على طريق M4 شمالي الحسكة، وشملت التدريبات التسديد بالمدفعية وضرب أهداف وهمية، بمشاركة الطائرات الحربية والمروحية.

ويأتي ذلك، لرفع الجاهزية القتالية للقوات في ظل التصعيد الجوي والبري المستمر من قبل المجموعات الموالية لإيران في استهداف القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية، حيث بلغ تعداد الهجمات 99 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستقدمت قوات “التحالف الدولي” يوم أمس، رتلا عسكريا يضم 32 شاحنة، محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية وذخائر متنوعة عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وذلك باتجاه قاعدة قسرك بريف الحسكة.