بمشاركة الطيران الحربي الروسي .. الفرقة 25 المدعوم روسيا تواصل تدريباتها العسكرية في ريف حلب

محافظة حلب: تستمر الفرقة 25 قوات مهام خاصة المدعوم روسيا، في تدريبات عسكرية في المنطقة المفتوحة بالقرب من الجبول بريف حلب الجنوبي الشرقي، لتدريبات القوات على عمليات الإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة وضرب أهداف وهمية.

كما تشارك الطائرات الحربية الروسية في التدريبات المستمرة، عبر إجراء مناورات عسكرية في أجواء المنطقة المفتوحة، بهدف إرسال القوات المتدربة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى الجانب الروسي.

وفي 12 شباط الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى إجراء الفرقة 25 التابعة لقوات النظام والمدعومة من روسيا تدريبات عسكرية وبمشاركة من القوات الروسية في المنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي، وذلك للمرة الثالثة في أقل من 15 يوما.

وتمثلت التدريبات بالإنزال المظلي والتسديد بالمدفعية والصواريخ الموجهة على أهداف وهمية، وسط تحليق للطائرات الحربية الروسية في المنطقة.