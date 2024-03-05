بمشاركة الطيران الحربي.. تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الروسية والفرقة 25 “مهام خاصة” في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: أجرت الفرقة 25 “مهام خاصة” صباح اليوم تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الروسية قرب مطار كويرس بريف حلب الشرقي وتمثلت التدريبات بالتسديد المدفعي والصواريخ على أهداف وهمية والتدريب على الإنزال المظلي وسط مشاركة للطيران الحربي الروسي في التدريبات.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق بين قوات النظام والقوات الروسية ضمن مناطق سيطرتها في سوريا.

وفي 2 كانون الثاني الفائت، أجرت الفرقة 25 تدريبات عسكرية مكثفة، صباح اليوم، بمشاركة وإشراف القوات الروسية، بالمنطقة المفتوحة بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي.

وتمثلت التدريبات بتنفيذ رمايات مدفعية وصاروخية موجهة على أهداف وهمية، والإنزال المظلي، فيما شارك الطيران الحربي الروسي في التدريبات عبر مناورات عدة في أجواء المنطقة.