بمشاركة المخابرات العسكرية والجوية.. اعتقال 13 شخصاً ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية غرب الفرات

محافظة دير الزور: أقدمت دورية مشتركة تضم عناصر من شعبة المخابرات العسكرية والجوية وأمن الدولة وأمن الفرقة الرابعة، على شن حملة اعتقالات واسعة في منطقة الشامية، الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية غرب الفرات، بالإضافة إلى مدينتي القورية والميادين بريف دير الزور الشرقي.

وأسفرت الحملة عن اعتقال 13 شخصاً، بشكل تعسفي، دون معرفة التهم الموجهة إليهم، ويشار إلى أن غالبية الذين جرى اعتقالهم خلال الحملة ينحدرون من أرياف دير الزور في القسم الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم.

وتستمر قوات النظام في شن حملة اعتقالات واسعة ضد المدنيين في مدينة دير الزور وأحيائها، وسط مصير مجهول يلاحق كل من اعتقل خلال الفترات السابقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 23 أيلول الفائت، اعتقال قوات النظام 3 مدنيين، بشكل تعسفي، في شارع الوادي بمدينة دير الزور، بسبب امتناعهم عن دفع إتاوات مالية لعناصر دورية تابعة للنظام، كما قامت بمصادرة عدد من البسطات الخضروات والمواد الاستهلاكية في الحي ذاته، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية التابعة للنظام، دون معرفة مصيرهم.