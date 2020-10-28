بمشاركة طائرات “اليوشن الروسية”.. إخماد حرائق جديدة التهمت “جبال الشعرة” الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظتي اللاذقية وحماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حرائق جديدة التهمت مساحات واسعة من “جبال الشعرة” الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظتي اللاذقية وحماة يوم أمس الثلاثاء، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحرائق بعد احتراق مساحات كبيرة من الأشجار والأحراج بمشاركة طائرات “اليوشن” الروسية، ورصد المرصد السوري، حرائق جديدة اندلعت في مساحات من الأراضي الزراعية والأحراج التابعة لقرى ومناطق القلاطية وخربة الحمام والبطار والناصرة في ريف حمص الغربي.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اندلاع حرائق جديدة في بعض البساتين والأحراج الواقعة في صافيتا، واسقبولي التابعة لمنطقة الشيخ سعد والجرينات والسودا وتلة الشماميس وجبل بيت سماق التابع لبلدة بحنين ضمن ريف محافظة طرطوس، ورصد المرصد السوري أيضا اندلاع 4 حرائق على مفرق العيدية في ريف مدينة جبلة.