بمشاركة طائرات مروحية روسية.. القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية مشتركة للقوات الروسية ونظيرتها التركية، انطلقت من معبر شيريك غرب مدينة الدرباسية 13 كلم، بمشاركة 5 عربات روسية و4 للقوات التركية، تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية لتأمين سير الدورية، وتجولت الدورية المشتركة قرى دليلك وملك وعباس وعالية وظهر العرب وكسرى، ثم توجهت إلى ريف أبو راسين، حيث تجولوا في ابراهيمية وفقيرة وحليوة وعراد قبل العودة في الطريق نفسه.

وتعد هذه الدورية المشتركة الثانية خلال العام الجديد 2021.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 14 يناير/كانون الثاني، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية، بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة بالقرب من الحدود السورية – التركية، حيث انطلقت 4 مدرعات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك غرب الدرباسية وتوجهت إلى قرى دليك وفنيطرة وقرمانية وتل كديش بريف الدرباسية الغربي، ثم توجهت إلى غنامية وكربطلي بريف درباسية الجنوبي، قبل أن تتجول في قرى جديدة وتل طيرة وباب محمود وتل كرمة ومدورة وخاصكي وخشيفية شرق الدرباسية، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وقالت مصادر المرصد السوري، أن الدورية تعرضت لرشق بالحجارة من قبل أطفال في قرية غنامية، ليقوم الجنود الروس برمي صندوق صغير يحوي أطعمة غذائية روسية بجانب الأطفال، ويذكر أن الدورية هذه هي الأولى من نوعها في المنطقة هناك خلال العام 2021 الجاري.