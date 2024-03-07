بمشاركة ميليشيا لواء فاطميون الأفغاني.. تعزيزات كبيرة تصل إلى مدينة تدمر لتميشط مناطق واسعة في البادية السورية

تواصل قوات النظام منذ 4 أيام دفع تعزيزات عسكرية إلى منطقة البادية السورية، تحضيراً لبدء بعملية تشميط المنطقة من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي هذا السياق، أفاد نشطاء المرصد السوري، باستمرار وصول تعزيزات تضم عناصر من قوات النظام وآليات العسكرية إلى مدينة تدمر، حيث تمركزت في حي الصناعة، لتميشط منطقة واسعة في البادية السورية، تشمل جبل البشري وجبل العمور وجبل شاعر وبادية تدمر.

كما تتحضر ميليشيا لواء فاطميون بأعداد كبير للمشاركة في حملة التميشط هذه.

وتشهد البادية نشاطاً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير، تنطلق منها هجمات “التنظيم” ضد مواقع ونقاط تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 4 آذار الجاري، بأن ميليشيا “الدفاع الوطني” ولواء القدس بدأت بحملة تميشط واسعة في بادية المسرب بريف دير الزور الغربي، بحثا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، على خلفية تزايد نشاطها في البادية السورية.

وعليه خرجت قرابة 35 عربة عسكرية من مدينة دير الزور ومن نقاط ومواقع “الدفاع الوطني” في ريفها الغربي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وتوجهت باتجاه البادية الغربية في دير الزور، للمشاركة في الحملة.