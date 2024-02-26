بمعدل نحو استهداف كل يوم.. المجموعات التابعة لإيران تستهدف القواعد الأميركية في سورية 54 مرة منذ مطلع العام الجديد نحو 40 منها على حقلي العمر وكونيكو

بمعدل نحو استهداف كل يوم.. المجموعات التابعة لإيران تستهدف القواعد الأميركية في سورية 54 مرة منذ مطلع العام الجديد نحو 40 منها على حقلي العمر وكونيكو

واصلت الميليشيات التابعة لإيران استهداف قواعد القوات الأميركية ضمن الأراضي السورية في إطار “الانتقام لغزة”، وفقاً لأوامر القيادة العسكرية للميليشيات، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ بداية العام الجديد 2024، 54 استهداف جوي وبري، محدثة أضرار مادية وخسائر بشرية في صفوف التحالف الدولي أيضاً.

وتوزعت الاستهدافات خلال شهر كانون الثاني على النحو الآتي:

— 10 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 14 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 4 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 5 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 5 على قاعدة التنف

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة

واعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بمقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين من القوات الأمريكية في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عند الحدود السورية- الأردنية بتاريخ 28 كانون الثاني.

فيما توزعت الاستهدافات خلال شهر شباط على النحو الآتي:

— 10 على قاعدة حقل العمر النفطي

—5 على قاعدة معمل كونيكو للغاز

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 121 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 35 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—34 على قاعدة معمل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة

أي أن 67 من إجمالي الاستهدافات جرت خلال العام 2023 منذ أواخر تشرين الأول، و54 جرت منذ مطلع العام الجاري.

فيما جاءت تفاصيل تلك الاستهدافات منذ مطلع العام على النحو الآتي:

-1 كانون الثاني، تعرضت قاعدة أمريكية بريف دير الزور، لهجوم مزدوج بالطائرات المسيرة والصواريخ، نفذته المجموعات المدعومة من إيران، حيث سقط 11 صاروخا، في حقل كونيكو للغاز، الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، بالتوازي مع هجوم بالطائرات المسيرة في الوقت ذاته على القاعدة.

-2 كانون الثاني، أطلقت “المقاومة الإسلامية” المدعومة من إيران مسيّرة باتجاه أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، حيث حلقت في أجواء منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، في محاولة استهدافها، فيما حاولت القوات الأمريكية التصدي بالمضادات الأرضية، ودوى انفجار عنيف في منطقة القاعدة، دون معلومات عن إسقاطها.

-2 كانون الثاني، دوي انفجار عنيف في منطقة ريف الحسكة الجنوبي، نتيجة هجوم صاروخي نفذته المجموعات المدعومة من إيران، على منطقة قاعدة الشدادي بريف الحسكة، حيث سقط صاروخ واحد على القاعدة.

-2 كانون الثاني، تعرضت قاعدة خراب الجير الأمريكية في منطقة رميلان بريف الحسكة، لهجوم جديد بطائرة مسيّرة أطلقتها “المقاومة الإسلامية” المدعومة من إيران، حيث دوي انفجار عنيف في المنطقة، وسط استنفار عسكري وأمني من قبل الجنود الأمريكية.

-3 كانون الثاني، استهدفت المجموعات المدعومة من إيران، بـ 4 صواريخ قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي، أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، حيث دوت انفجارات عدة في منطقة القاعدة، وقابل ذلك تصدي الدفاعات الجوية التابعة للقوات الأمريكية للهجوم، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

-3 كانون الثاني، دوى انفجار في قاعدة التنف التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي”، نتيجة هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران.

-4 كانون الثاني، استهدفت طائرات مسيرة أطلقتها “المقاومة الإسلامية”، معسكرا للتدريب قرب قاعدة التنف التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي” قرب مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية.

-4 كانون الثاني، استهدفت طائرات مسيرة أطلقتها “المقاومة الإسلامية”، حقل العمر النفطي الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، وهي القاعدة الأكبر في سورية، مما أدى إلى وقوع إصابات.

-5 كانون الثاني، حلقت مسيّرة يرجح أنها أُطلقت من قبل “المقاومة الإسلامية في العراق” فوق قاعدة الشدادي بريف الحسكة، بغية استهدافها، حيث اعترضتها الدفاعات الجوية التابعة للقوات الأمريكية وأسقطتها، دون أن تتمكن من تنفيذ أي هجوم.

-5 كانون الثاني، دوت انفجارات في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي، نتيجة استهدافها من قبل المجموعات المدعومة من إيران بالطائرات المسيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

-6 كانون الثاني، سمع دوي انفجار عنيف فجر اليوم قرب قاعدة التنف التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي” قرب مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للقاعدة لطائرة مسيّرة يرجح بأنه تم إطلاقها من قبل “المقاومة الإسلامية في العراق”، حاولت تنفيذ هجوم على القاعدة، حيث جرى إسقاطها في منطقة الخبرة التي تعد مهبط للطيران وتبعد نحو 3 كيلو متر عن قاعدة التنف.

-7 كانون الثاني، تصدت الدفاعات الجوية في قاعدة استراحة الوزير الأمريكية بريف الحسكة لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة يرجح بأنها أطلقت من قبل “المقاومة الإسلامية في العراق”، حيث أسقطت الطائرة دون أن تتمكن من استهداف القاعدة.

-8 كانون الثاني، شنت الميليشيات التابعة لإيران هجوماً جديداً على قواعد القوات الأميركية في سورية، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين وفجر اليوم بعشرات القذائف الصاروخية أكبر تلك القواعد وهي قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

-8 كانون الثاني، تصدت الدفاعات الجوية الأمريكية لطائرة مسيّرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، قبل قليل باتجاه قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، محاولة استهدافها، حيث جرى إسقاطها من قبل القوات الأمريكية قبل الوصول إلى أهدافها.

-8 كانون الثاني، شنت المجموعات المدعومة من إيران هجوما جديد على القواعد الأمريكية في سوريا، حيث استهدفت قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور، بصاروخين أطلقا من داخل الأراضي السورية، حيث دوى انفجارين في منطقة القاعدة، وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقع، وسط استنفار للقوات الأمريكية في المنطقة.

-9 كانون الثاني، تصدت المضادات الأرضية التابعة لقوات “التحالف الدولي” لطائرة مسيرة أطلقتها المجموعات الموالية لإيران لاستهداف معمل غاز كونيكو بريف دير الزور.

-9 كانون الثاني، هاجم سرب من طائرات مسيرة القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور، للمرة الثانية في أقل من ساعتين، في حين حاولت المضادات الأرضية في القاعدة استهداف المسيرات فوق القاعدة.

-10 كانون الثاني، سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن تعرض القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي، للاستهداف بصواريخ أطلقتها “المقاومة الإسلامية في العراق”.

-10 كانون الثاني، دوت انفجارات في منطقة القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور، نتيجة استهداف القاعدة من قبل المجموعات المدعومة من إيران و”المقاومة الإسلامية” بـ 4 صواريخ، سقطت في الجهة الشمالية لحقل كونيكو.

-11 كانون الثاني، دوت انفجارات في مدينة الشدادي بريف الحسكة، نتيجة استهداف المجموعات العاملة مع إيران القاعدة الأمريكية في مساكن الجبسة العمالية بالشدادي جنوب الحسكة، بالصواريخ.

-12 كانون الثاني، شنت المجموعات المدعومة من إيران هجوما جديداً على القواعد الأمريكية في سوريا، حيث أطلقت أكثر من 6 قذائف صاروخية باتجاه قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، وتصاعدت أعمدة الدخان من منطقة القاعدة، وسط استنفار للقوات الأمريكية، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن بعض تلك القذائف سقطت على منازل مدنيين في قرية العزبة الواقعة بمحيط حقل كونيكو، ما أدى لحدوث أضرار مادية في المنطقة.

يذكر أن العزبة تضم مهجرين من القرى التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية في حطلة وخشام ومراط والصالحية والحسينية وطابية ومظلوم.

-13 كانون الثاني، دوت انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، أكبر القواعد الأمريكية، ناجمة عن هجوم للمجموعات المدعومة من إيران على القاعدة والقرية الخضراء.

-13 كانون الثاني، قصفت “المقاومة الإسلامية” منطقة قاعدة خراب الجير بريف الحسكة، بالصواريخ، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

-14 كانون الثاني، دوت انفجارات في منطقة معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، ناجمة عن هجوم بـ3 صواريخ أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران على القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر.

-15 كانون الثاني، سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن تعرض القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي للاستهداف بـأربعة صواريخ أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، فيما حاولت المضادات الأرضية في القاعدة التصدي للصواريخ، وسط إطلاق صافرات الإنذار وتحليق للطيران الحربي في الأجواء.

-20 كانون الثاني، هاجمت طائرة مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية -العراقية -الأردنية، وتمكنت قوات “التحالف الدولي” المتمركزة بقاعدة التنف من اسقاطها شرق القاعدة.

-22 كانون الثاني، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط صاروخين متتاليين على القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي، دون انفجارهما، مصدرها المجموعات المدعومة من قبل إيران ضمن مناطق قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

-22 كانون الثاني، استهدفت المجموعات المدعومة من إيران برشقة صاروخية، القاعدة الأمريكية في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور، حيث سقط أكثر من 15 صاروخا في المنطقة المستهدفة ضمن حملة “الانتقام لغزة”، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

-22 كانون الثاني، جددت المجموعات المدعومة من إيران استهدافها للقاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، بدفعة ثانية من الصواريخ، حيث استهدفت منصة إطلاق صواريخ داخل المعمل، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

-22 كانون الثاني، سقط صاروخ أطلقته المجموعات الموالية لإيران، في قاعدة خراب الجير برميلان بريف الحسكة، مما أسفر عن أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

-26 كانون الثاني، هاجمت مسيّرات أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، وسط تصدي الدفاعات الجوية التابعة لـ”التحالف الدولي” وتمكنها من إسقاط طائرتين إحداهما سقطت على أطراف الحقل، ما أدى لإصابة 3 من القوات الأميركية بجراح.

-27 كانون الثاني، نفذت المجموعات المدعومة من إيران هجوماً بالطائرات المسيّرة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، استهدف القاعدة الأمريكية في “حقل العمر” النفطي بريف دير الزور الشرقي، وهي القاعدة العسكرية الأمريكية الأكبر في سورية.

-27 كانون الثاني، استهدفت المجموعات المدعومة من إيران بـ 4 صواريخ القاعدة العسكرية الأمريكية في معمل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي، سقطت في الجهة الشرقية للقاعدة.

-27 كانون الثاني، هاجمت 3 طائرات مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، حقل العمر النفطي القاعدة الأمريكية الأكبر في سورية، تزامنا مع تدريبات للقوات العسكرية في القاعدة.

-28 كانون الثاني، أسقطت قوات “التحالف الدولي” مسيّرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، أثناء محاولتها استهداف قاعدة “التنف” التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي” عند مثلث الحدود السورية -العراقية – الأردنية، واعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بمقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين من القوات الأمريكية وهي الحصيلة الأكبر منذ بداية التصعيد واستهداف القواعد الأمريكية تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

-29 كانون الثاني، سقطت قذيفة واحدة على الأقل في محيط منطقة قاعدة الشدادي التابعة لقوات “التحالف الدولي” بريف الحسكة الجنوبي، حيث سقطت القذيفة على أطراف حي التوسعية في منطقة القاعدة، أطلقت من قبل المجموعات المدعومة من قبل إيران حيث دوى انفجار.

-29 كانون الثاني، استهدفت المجموعات المدعومة من إيران بصاروخين اثنين، القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي أكبر القواعد الأمريكية بسورية، حيث سقطا في حرم القاعدة.

-1 شباط، هاجمت طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات العراقية من الأراضي العراقية، القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي، وهي أكبر قواعد العسكرية في سورية، فيما تصدت المضادات الأرضية في القاعدة للهجوم.

-5 شباط، قتل 7 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يتواجدون مع القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، كما وأصيب نحو 18 عنصراً بجراح متفاوتة، في هجوم من قبل “المقاومة الإسلامية” بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، حيث استهدفت القاعدة بطائرة مسيّرة، ضمن إطار حملة “الانتقام لغزة”، والعدد مرشح للارتفاع لوجود إصابات بحالات خطيرة.

-7 شباط، دوت انفجارات في محيط حقل العمر النفطي الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، ناجمة عن استهداف القاعدة بمسيرات انتحارية أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

-8 شباط، دوى انفجار في القاعدة الأمريكية الأكبر في سورية، نتيجة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت القرية الخضراء التي تحوي مساكن للجنود الأمريكيين في القاعدة بريف دير الزور.

-8 شباط، دوت انفجارات في الريف الشرقي لدير الزور، ناجمة عن هجوم بمسيرة أطلقتها الميليشيات الإيرانية على قاعدة حقل العمر التي تتخذها القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي.

-9 شباط، استهدفت المجموعات المدعومة من قبل إيران بـ 3 صواريخ محيط القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز، في ريف دير الزور الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

-10 شباط، هاجمت المجموعات المدعومة من إيران على دفعتين، القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، حيث نفذت الهجوم الأول بطائرة مسيرة، تصدت منظومة الدفاع الجوي لقوات “التحالف الدولي” في القاعدة لها، في حين جددت استهداف القاعدة برشقة من الصواريخ، تزامن ذلك، مع تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء المنطقة.

-10 شباط، هاجمت المجموعات المدعومة من إيران برشقة من الصواريخ، القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي وهي أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في سورية، في حين حاولت المضادات الأرضية التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها.

-10 شباط، جددت المجموعات المدعومة من إيران استهدافها للقاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي وهي أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في سورية، بالطائرات المسيرة بعد استهداف القاعدة بـ 20 صاروخ، وسط معلومات عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين ضمن الحقل.

-13 شباط، استهدفت المجموعات المدعومة من إيران حقل العمر النفطي بريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل.

-19 شباط، استهدفت المجموعات المدعومة من إيران بـ 4 صواريخ، محيط القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، حيث سمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية.

-20 شباط، دوت انفجارات في منطقة معمل كونيكو للغاز شمال مدينة دير الزور، نتيجة تصدي المضادات في القاعدة الأمريكية لهجوم بطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران.

-22 شباط، دوت انفجارات في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور وهي أكبر القواعد في سورية، ناجمة عن هجوم للمجموعات المدعومة من إيران برشقة من الصواريخ.

-24 شباط، استهدفت المجموعات المدعومة من إيران، برشقة صاروخية، القاعدة الأمريكية الأكبر في سورية بحقل العمر النفطي شرق دير الزور، تزامنا مع إجراء القوات الأمريكية تدريبات عسكرية في القاعدة، في حين دوت انفجارات نتيجة محاولة المضادات الأرضية التصدي للصواريخ.

-25 شباط، سمع دوي انفجارات في ريف دير الزور، ناجمة عن قصف صاروخي نفذته المجموعات المدعومة من إيران استهدف القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز شمال مدينة دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.